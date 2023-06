Al Jourgensen will Ministry auflösen

Die Zeit von Ministy neigt sich anscheinend dem Ende zu. Dies offenbarte Bandboss Al Jourgensen in einem Interview mit „Yahoo! Entertainment“ (siehe auch Video unten). Demnach plant der 64-Jährige noch ein oder zwei Alben mit seiner Gruppe zu veröffentlichen und im Anschluss die Reißleine zu ziehen.

„Meine Karriere mit Ministy ist am Runterfahren“, platzte Jourgensen heraus. „Ich werden mit Ministry nach ein oder zwei Alben aufhören. Ich muss es tun. Ich habe andere Dinge, die ich machen will. […] Meine Band und ich stimmen alle darin überein, dass wir gefesselt werden davon… Wir gehen mit unserer Sache an die weitest möglichen Grenzen — und wir sind glücklich damit. Und wir werden aufhören, wenn es an der Zeit ist, anstatt immer weiterzumachen und zu versuchen, einfach das gleiche Zeug immer wieder zu erschaffen. […] Also dachte ich mir, es wird vielleicht noch ein weiteres Ministry-Album geben. Vielleicht zwei, aber wahrscheinlich eins.“

Darüber hinaus führte Al noch aus, was er künftig stattdessen vorhat. „Ich habe andere Dinge zu tun, arbeite mit verschiedenen Leuten an Projekten. Ich habe Filmmusiken.“ Ministry müssen immer die Erwartungen erfüllen — entweder den klassischen Bandsound abliefern oder ganz neue Wege gehen. „Ich habe es satt. Wir haben es alle satt. Die Fans haben es nicht satt. So werden die nächsten ein oder zwei Jahre wirklich transformativ sein in dem Sinn, dass ich eine Schleife um meine ganze Karriere binden werde. ‚Mic drop. Danke euch. Danke dafür, dass ihr unsere Shirts gekauft habe. Gute Nacht. Und jetzt hoffe ich, dass ihr mir auf meiner nächsten Reise folgen werdet.“

