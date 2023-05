The Agonist: Kanadische Band gibt Auflösung bekannt

Die kanadische Metal-Band The Agonist erklärte am zehnten Mai in einem langen Statement in den Sozialen Medien ihre Auflösung. Gründe dafür sind laut dem Post unter anderem der Musikindustrie geschuldet und finanzieller sowie persönlicher Natur.

Auflösungs-Statement

Die Band schreibt Folgendes: „Liebe Freunde, es ist an der Zeit, eine sehr schwere, aber nötige Ankündigung zu machen. Wir haben entschieden, dass The Agonist als Band ihr Ende erreicht hat. Viel Überlegung und Sorgfalt sind in diese Entscheidung geflossen und leider ergibt sie, den Umständen entsprechend, am meisten Sinn für die Band und uns als Einzelpersonen.

Viele Faktoren haben zu dieser Entscheidung geführt. Es ist eine Mischung aus persönlich-, finanziell- und industrieverbundenen Konflikten, aber am Ende können wir fünf uns nicht mehr auf einen zukünftigen Weg einigen, der The Agonist als Geschäft nutzen würde, und gleichzeitig die Privatleben und Wünsche der Band-Mitglieder respektiert.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Agonist (@theagonistofficial)

Zwei Wochen zuvor hatten The Agonist via Social Media einige Europa-Shows im Sommer abgesagt. Damals schrieb die Band, dass sie durch die Reise eine „gefährliche Menge Geld“ verlieren und sich dadurch in finanzielle Schwierigkeiten bringen könnte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Agonist (@theagonistofficial)

Zukunft der Mitglieder

Die Mitglieder von The Agonist werden in Zukunft ihre eigenen Projekte verfolgen. Sängerin Vicky Psarakis wird mit ihrer anderen Band Sicksense weitermachen, welche am 11. Juni ihre EP FOOLS TOMORROW veröffentlicht.

Auch Schlagzeuger Simon McKay und die Gitarristen Danny Marino und Pascal Jobin werden sich eigenen Musikprojekten widmen. Bassist Chris Kells wird sich auf seine Arbeit als Videofilmer konzentrieren, er hatte zuvor unter anderem auch die Musikvideos für The Agonist gestaltet. Die Band bittet um Privatsphäre für ihr Privatleben, ruft aber dazu auf, den einzelnen The Agonist-Mitgliedern auf Social Media zu folgen und sie nach der Auflösung weiterhin zu unterstützen.

Laufbahn der Band

The Agonist wurden 2004 mit Sängerin Alissa White-Gluz gegründet. 2014 trat White-Gluz Arch Enemy bei, und The Agonist trennten sich von ihr. Die Band veröffentlichte im Lauf der Jahre sechs Alben und drei EPs. Die letzte EP DAYS BEFORE THE WORLD WEPT erschien 2021 bei Napalm.

