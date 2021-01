Alexi Laiho: Alte Songs aufgetaucht

Am 4. Januar wurde bekannt, dass Children Of Bodom-Frontmann Alexi Laiho im Alter von nur 41 Jahren gestorben ist. Als Tribut sowohl an Laiho als auch an den 2001 verstorbenen Death-Fronter Chuck Schuldiner hat Journalist und Autor Björn „Nalle“ Österman zwei Live-Aufnahmen aus seinem Archiv veröffentlicht. Diese zwei Songs, gesungen von Laiho, stammen von einem Gedenkkonzert an Schuldiner aus dem Jahr 2002.

Bei jenem Konzert am 1.3.2002 zu Ehren des am 13.12.2001 im Alter von nur 34 Jahren an Krebs verstorbenen Schuldiner spielten vier Bands. Diablo, Norther, Morbid Dream und eine finnische „All Star Group" namens Evil Chucks, die ausschließlich Death-Songs der ersten drei Alben coverten. Als Sänger fungierten neben Laiho ('Spiritual Healing', 'Within My Mind' und 'Defensive Personalities') Taneli Jarva (Sentenced, Poison Whisky) und Jari Hurskainen (Gandalf, The Scourger).

Line-up:

Alexi Laiho (Children Of Bodom, Bodom After Midnight), Gesang

Mitja Harvilahti (Moonsorrow), Gitarre

Janne Perttilä (Moonsorrow, Barren Earth), Gitarre

Oppu Laine (Amorphis, Chaosbreed, Barren Earth), Bass

Nalle Österman (Gandalf, Chaosbreed), Schlagzeug

Laiho und Schlagzeuger Jaska Raatikainen gründeten 1993 Children Of Bodom. Die Band entwickelte sich zu einem der gefeiertesten Metal-Acts in Finnland – bis hin zu ihrem letzten Abschiedskonzert im Dezember 2019. Im vergangenen Jahr formierten sich unter Laiho Bodom After Midnight. Jene nahmen drei Songs und ein Musikvideo auf, welche nun posthum erscheinen werden.