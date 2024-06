Alice Cooper: 52 Jahre SCHOOL’S OUT

Nachdem Alice Cooper mit ihren Vorgängeralben LOVE IT TO DEATH (1971) und KILLER (1971) bereits große Triumphe gefeiert hatten, setzte die Formation alles daran, mit ihrem fünften Werk SCHOOL’S OUT ihren bisher größten Coup zu landen. Mit einer Mischung aus rockigen Hymnen und theatralischer Bühnenpräsenz gelang ihnen damit ein überwältigender Erfolg.

Legendärer Titel-Song

Empfehlung der Redaktion Alice Cooper: Meilenmonster Hard Rock Auf seinem 29. Studioalbum ROAD schweift Alice Cooper in die Ferne und macht sich zugleich erstmals das naheliegende Gute zunutze. Unbestrittener Höhepunkt und gleichzeitiger Titel der Platte ist Opener ‘School’s Out’. Dieses Lied fängt die Gefühle von Angst und Rebellion und Freiheit der Jugendlichen eindringlich und unverfälscht ein. Getragen wird es von Glen Buxtons dynamischem Lead-Gitarrenspiel, Alice Coopers spöttischem Gesang und einem Kinderchor, den Produzent Bob Ezrin geschickt dirigiert. Ezrin sollte diesen Effekt später auch bei Pink Floyds ‘Another Brick In The Wall (Part II)’ erfolgreich einsetzen. „Ich musste den Eltern erklären, warum es in Ordnung war, dass diese Gruppe von Kindern mit dieser Gruppe von völlig verrückten Individuen sang“, verrät der Produzent in dem Buch ‘Bang Your Head: The Rise And Fall Of Heavy Metal’. Trotz anfänglicher Ängste der Kinder endete die Zusammenarbeit mit Lachen und Kichern; die Kleinen hatten sogar Alice Cooper ins Herz geschlossen.

Cooper selbst beschreibt den Song als die „besten drei Minuten deines Lebens“. Es gebe laut ihm nur zwei besondere Momente im Jahr. „Der eine ist der Weihnachtsmorgen, wenn du die Geschenke auspacken willst. Da ist die Gier da. Der andere ist in den letzten drei Minuten des letzten Schultags. Du sitzt da und es ist, als würde eine Lunte langsam brennen. Ich meinte dann: ‘Wenn wir diese drei Minuten in einem Lied einfangen können, wird es groß werden‘.“ Und der Sänger hatte recht. ‘School’s Out’ stieg auf Platz 7 der Billboard Hot 100 und auf Platz 1 in Großbritannien.

Alice Cooper auf der Erfolgsschiene

Empfehlung der Redaktion Alice Cooper redet über seinen Ruhestand Hard Rock Alice Cooper ist fast so alt wie die Rock-Musik selbst - und trotzdem denkt er keineswegs daran, in Rente zu gehen. Nun erklärte er, warum. Das Album selbst ist aber nicht nur durch den Titel-Song geprägt. Es präsentiert eine Vielzahl von Stücken, die die musikalischen Facetten von Alice Cooper sehr gut zeigen. Tracks wie ‘Gutter Cat Vs The Jets’ und ‘Public Animal #9’ kombinierten treibenden Rock mit theatralischen Elementen und heben die Experimentierfreude der Musiker hervor. Ebenso einfallsreich wie der Inhalt der Platte ist auch die Verpackung. Auf dem Cover ist ein Schreibtisch zu sehen, in den die Namen der einzelnen Band-Mitglieder geritzt sind, und beim Öffnen kommen Schulutensilien zum Vorschein, darunter eine Steinschleuder und ein Springmesser. Das alles kam in einer Box, die statt Papier mit Damenunterwäsche ausgekleidet war, was später aus Gründen des Brandschutzes geändert werden musste.

Der Erfolg der CD war also unmittelbar und international. SCHOOL’S OUT wurde in den USA mit Platin ausgezeichnet und katapultierte Alice Cooper und sein Team in den Rock-Olymp. Vor allen Dingen legte es den Grundstein für weitere Triumphe wie das Nachfolgealbum BILLION DOLLAR BABIES (1973).

