Schlagzeuger Atom Willard ist zwei Jahre nach seinem Einstieg bei Alkaline Trio auch schon wieder draußen. In einem Statement auf Instagram gab er bekannt, dass er und die Band um Frontmann Matt Skiba getrennte Wege gehen würden. Seine ehemaligen Band-Kollegen haben sich seit Veröffentlichung des Posts noch nicht dazu geäußert.

In Anbetracht der Weltlage

In Willards Statement heißt es: „In Anbetracht dessen, was gerade auf der Welt passiert und falsch läuft, mag das hier unerheblich wirken. Aber nicht für mich. Ich habe mich von Alkaline Trio getrennt. Danke an alle, die meine Zeit mit ihnen so fantastisch gemacht haben. Ich bin für die Erfahrung sehr dankbar.“

Außerdem macht er deutlich, dass er ab sofort nach Arbeit sucht: „Ich ziehe aktuell alle Studio-, Kollaborations- oder Tour-Möglichkeiten in Betracht.“ Sein Statement beendet er mit dem Wunsch: „Ich hoffe, dass wir alle in diesen düsteren und gruseligen Zeiten Liebe, Mitgefühl, Verständnis und Akzeptanz für unsere Mitmenschen empfinden können.“

Spekulationen

Fans spekulieren in den Kommentarspalten, ob es innerhalb der Band vielleicht politische Differenzen gegeben haben könnte, die zum Ausstieg des Schlagzeugers geführt haben. Andere vermuten, es könne sich auch um eine nahende Against Me!-Reunion handeln. Allerdings bleibt es aktuell bei reinen Spekulationen. Willard hat seine Beweggründe für diesen Schritt nicht veröffentlicht.

Erst 2023 trat der ehemalige Against Me!-Drummer Alkaline Trio bei, nachdem sein langjähriger Vorgänger Derek Grant die Gruppe verlassen hatte, um sich und seine psychische Gesundheit zu schonen. Grant war insgesamt 22 Jahre bei den Pop-Punkern und ist auch auf dem letzten vollständigen Album der Band, BLOOD, HAIR AND EYEBALLS (2023), vertreten. Im Oktober 2025 veröffentlichten Alkaline Trio drei Singles, an denen Atom Willard beteiligt war: ‘Surprise Surprise’, ‘Bleeding Out’ und ‘Oblivion’.

