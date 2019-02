All That Remains geben Jason Richardson als neuen Gitarristen bekannt

All That Remains haben sich als Ersatz für den verstorbenen Gitarristen und Mitbegründer Oliver Herbert den ehemaligen All Shall Perish-Musiker Jason Richardson mit ins Boot geholt. Der Gitarrist ist außerdem auch durch seine Arbeit mit Chelsea Grin und Born of Osiris bekannt.



Weiterlesen All That Remains: Gitarrist und Gründer Oli Herbert verstorben In einem Beitrag über die Sozialen Medien gaben All That Remains bekannt, dass Gitarrist und Gründungsmitglied Oli Herbert verstorben ist. Ersten Berichten zufolge wurde der Musiker in einem Teich gefunden. Durch die letztere Band lernten auch All That Remains den Musiker kennen, da siegemeinsam mit Born Of Osiris auf Tournee waren. Dort freundete sich Richardson vor allem mit Oli Herbert an. Nach seinem Tod spielte er ein Cover zu ‚Chiron‘, woraufhin die Band auf den Gitarristen als einen möglichen Ersatz aufmerksam wurde.

Jason Richardson stand bereits für die letzten Europa-Shows mit All That Remains zusammen auf der Bühne. Im Interview mit dem Decibel Magazin erzählte Sänger Phil Labonte unter anderem:

„Er kam dazu, hat alles auf den Kopf gestellt und uns wirklich den Arsch gerettet. Er hat es für uns leichter gemacht, zu trauern. Er nahm den Druck aus den geschäftlichen Dingen, sodass wir uns mehr auf unsere persönliche Bewältigung konzentrieren konnten. Je mehr Druck man aus einer Situation nehmen kann, desto besser.“