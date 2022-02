Amorphis: Im Gleichgewicht

Seit UNDER THE RED CLOUD arbeiten Amorphis mit demselben Schlüsselpersonal zusammen. Allen voran Produzent Bogren und Cover-Künstler Valnoir (seit 2018 mischt auch der für die Orchestrationen verantwortliche Francesco Ferrini von Fleshgod Apocalypse mit). Die Tatsache, dass sich die seitdem entstandenen Alben klanglich wie optisch ähneln, legt den Gedanken einer in sich geschlossenen Reihe nahe.

Gitarrist Esa Holopainen zufolge markiert HALO jedoch definitiv keinen Abschluss. Vielmehr wollen Amorphis auch künftig in diesem Team agieren. „Je öfter man mit einem Produzenten arbeitet, desto besser lernt man einander sowie die jeweiligen Arbeitsmethoden kennen. Dadurch wird es nicht unbedingt leichter, aber umso inspirierender!"

Deutlich länger an Bord ist Texter und Geschichtenerzähler Pekka Kainulainen. Für HALO setzte er eine vor vielen tausend Jahren angesiedelte Abenteuergeschichte auf, die frühen Menschen nach der Eiszeit bei ihrer Suche nach dem Glück folgt. „Einige der Lieder handeln davon, wie diese Leute in die nordischen Länder gelangten, dort umherreis­ten und sich hier oben heimisch einrichteten. So ist Pekka – er bringt die wildesten Themen und Geschichten auf. Das Album beinhaltet aber auch Stücke, in denen er von seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen bezüglich alter Traditionen berichtet.

Er ist ein ziemlich traditioneller Mensch und glaubt an derartige Bräuche und Gepflogenheiten", resümiert der Gitarrist. Mit Letzterem bezieht er sich besonders auf das Stück 'The Wolf', das sich der aufkeimenden Freundschaft zwischen Mensch und Hund widmet. 'Seven Roads Come Together' fußt hingegen auf Kainulainens eigenen Reiseerfahrungen. Etwas aus dem Rahmen fällt Holopainen zufolge das Titelstück. In diesem schreibt der Texter über russischen Besuch und dessen Gastgeschenk.

