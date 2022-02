Die METAL HAMMER Märzausgabe 2022: Sabaton, Hammerfall, Slash u.v.a.

Viele Musiker trauern öffentlich um den am Freitag, den 10. Dezember verstorbenen The Monkees-Sänger und -Gitarrist Michael Nesmith.

Michael Nesmith, seines Zeichens Sänger und Gitarrist von The Monkees (‘I'm A Believer’), ist am Freitag, den 10. Dezember verstorben. Der Musiker wurde 78 Jahre alt und segnete wegen Herzversagens in seinem Zuhause in Carmel Valley das Zeitliche. Zahlreiche Rocker gedenken ihm nun in den Sozialen Medien (siehe unten), darunter wie Paul Stanley (Kiss), Slash (Guns N’ Roses), Rob Zombie, Kevin "Noodles" Wasserman (The Offspring), Charlie Benante (Anthrax), Susanna Hoffs (The Bangles) und Tracii Guns (L.A. Guns). Friedlich gegangen Die Familie von Michael Nesmith gab diesbezüglich folgendes Statement ab: "Mit unendlicher Liebe verkünden wir, dass Michael Nesmith an diesem Morgen in…