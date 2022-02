Das Album des Monats 03/2022: Amorphis HALO

"Komm mit mir, komm auf mein Schloss. Da wartet Spaß im Tiefgeschoss." Engelsflügel, Flammenwerfer und Dildos: Ein Besuch im Rammstein Store in Berlin.

Amour, amour: Uns verschlug es am Wochenende in den Rammstein Store in Berlin. Hier erfahrt ihr, warum sich der Besuch für jeden Fan der bekanntesten deutschen Band lohnt. Etwas außerhalb des Stadtkerns wartet auf jeden Rammstein-Fan das Shopping-Paradies. Hier lässt sich alles erwerben, was das Herz begehrt. Von Baby-Stramplern bis zu einen Rammstein-Fahrrad. Besonders nett für alle Besucher: Es gibt auch ein, zwei T-Shirts, die wir im Online-Shop nicht entdeckt haben. Weiter, weiter ins Verderben Doch das eigentliche Highlight befindet sich auf der oberen Etage: Hier gibt es ein paar der Requisiten aus Live-Auftritten und Videodrehs der Band zu bestaunen.…