Andreas Kisser: „Ich bin stolz, dass Sepultura noch immer relevant sind“

In einer kürzlich aufgenommenen Cameo-Videobotschaft, die von Jonathan Montenegro von Sobre La Dosis angefordert worden war, äußerte sich Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser über den anhaltenden musikalischen Einfluss der Band, insbesondere in der Metal-Szene.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass Sepultura nach fast 40 Jahren – wir sind jetzt bei 37 Jahren – Karriere noch immer relevant sind", so Kisser. „Die Leute reden über unser altes Zeug, sie reden über unser neues Zeug. Wir haben eine sehr reichhaltige Geschichte mit einigen Änderungen in den Besetzungen und Charakteristika in der Musik. Mit dem brasilianischen Einfluss in unserer Musik, und so weiter. (…) Also, ja, es ist cool, dass wir etwas Neues im Business, in der Szene, in der Heavy-Musikszene geschaffen haben. Es ist großartig, dass viele, viele Bands Sepultura als Einfluss nennen. Oder als Inspiration, um eine Karriere zu starten oder mit dem Schreiben von Musik zu beginnen. Und das ist wirklich fantastisch; es ist erstaunlich."

Sepultura fanden 1984 ihren Ursprung in Brasilien und haben seit ihrer Gründung mehrere Millionen Platten verkauft. Die Band gilt als eine der größten der Achtziger und Neunziger Jahre. Ihr Vermächtnis haben Sepultura jedoch darüber hinaus gefestigt. Mit insgesamt 15 Alben hat die Band bis zum heutigen Stand eine der härtesten Diskografien der Heavy-Musikgeschichte vorzuweisen.