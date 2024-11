Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2025 für euch zusammengetragen. 30 neue Bands wurden bekanntgegeben!

METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 13. bis zum 16. August 2025 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets 30.000 Early Bird Festivaltickets für das Summer Breeze 2025 ab sofort verfügbar! www.summer-breeze.shop Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 3 Inches Of Blood Abbie Falls Allt Angelmaker Angelus Apatrida Annisokay April Art Arctis Asp August Burns Red Avralize Benighted Between The Buried And Me Blind Guardian Counterparts Cult Of Luna Destinity Destruction Dimmu Borgir Dominum Donots Downset Elvenking…