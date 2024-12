Arch Enemy: BLOOD DYNASTY Titellied veröffentlicht

Das zwölfte Studioalbum der Melodic Death Metal-Ikonen Arch Enemy erscheint am 28.03.25 und trägt den Namen BLOOD DYNASTY. Bereits im Juli veröffentlichte die Band überraschend die erste Single des neuen Werks, ‘Dream Stealer’, im Oktober folgte ‘Liars & Thieves’. Nun erschien das titelgebende Lied ‘Blood Dynasty’. Gewohnt intensiv, kraftvoll und gesellschaftskritisch growlt Frontfrau Alissa, während sie von den charakteristisch brachialen Gitarren-Riffs begleitet wird. Empfehlung der Redaktion Arch Enemy melden sich mit neuer Single zurück Melodic Death Metal Vollkommen überraschend veröffentlichen Arch Enemy den ersten neuen Song nach zwei Jahren. Es ist zugleich das Debüt des neuen Gitarristen. Gründer und Gitarrist Michael Amott sagt über die Veröffentlichung: „Die dritte Single aus unserem kommenden Album ist da, und es ist der Titeltrack: „Blood Dynasty“! Diese Single verlässt die schnelle und wütende Energie unserer beiden letzten Singles und taucht tiefer in Melodie und Atmosphäre ein. Taucht ein in diese dystopische Klangwelt!“

Dieses Mal haben sich Arch Enemy das selbstverschuldete Ende der Menschheit als Thema vorgeknöpft: „Thе extinction of mankind foretold. By our own hands, so brazen and cold.“ Übersetzt etwa: „Das Aussterben der Menschheit vorausgesagt. Durch unsere eigenen Hände, so hart und kalt.“.

Episches Musikvideo begleitet ‘Blood Dynasty’

Das Musikvideo macht den Album- und Song-Titel zum Programm und zeigt vor allem eines: Blut. Inmitten einer dramatischen Szene stehen die Band-Mitglieder und spielen wacker ihre Instrumente, während um sie herum scheinbar das Ende der Welt einbricht. In den Kommentaren freuen sich viele Fans darüber, dass Arch Enemy ihren Wurzeln treu bleiben, während trotzdem jedes neue Album eine qualitative Entwicklung beweist.

Das ganze Musikvideo seht ihr hier:

Arch Enemy verkündeten Tournee

Passend zum Erscheinen des Albums kündigten Arch Enemy eine Europa-Tournee an. Den Auftakt macht ein Termin in Stuttgart am 10. Oktober. Das letzte Konzert ist auch in Deutschland, am 15. November in Düsseldorf. Begleitet und unterstützt werden die Schweden dabei von Amorphis, Eluveitie und Gatecreeper. Tickets für die Tournee und zusätzliche Informationen gibt es auf der Website der Band.

