Armored Saint: ‘Band Of Brothers’-Doku erscheint bald

Auch die US-amerikanischen Heavy Metal-Ikonen Armored Saint gehen demnächst mit einer Dokumentation über die Historie der Band an den Start. In Anbetracht der vielen Jahrzehnte, die das Quintett in der Musik-Branche bereits zurückgelegt hat, scheint solch eine Veröffentlichung angebracht, wenn nicht sogar überfällig.

Herzensangelegenheit

Armored Saint-Frontmann John Bush sprach kürzlich in der ‘The Bay Ragni Show’ über das Projekt. Dabei soll nicht bloß ein Band-interner Einblick in das Leben von Bush, Duncan und Co. gewährt werden, sondern viel eher ein umfassendes Bild entstehen, das unter anderem von (ehemaligen) Kollegen der Gruppe skizziert wird. Neben Ex-Manager Cliff Bernstein und Plattenproduzent Ron Fair sprechen namhafte Branche-Größen wie Metal Blade-Chef Brian Slagel, Metallicas Lars Ulrich und James Hetfield als auch Scott Ian von Anthrax und zahlreiche weitere über das Schaffen von Armored Saint.

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne veröffentlicht Dokumentation zu PATIENT NUMBER 9 Heavy Metal Ozzy Osbourne wird am 16. September 2022 eine dreiteilige Videoserie über die Entstehung seines neuen Albums PATIENT NUMBER 9 veröffentlichen. Auf die Frage, wieso es so lange dauern würde, den Film fertigzustellen (der erste Trailer erschien bereits 2020), antwortete Bush, dass die Produktion mit „viel Liebe“ gemacht wäre und dementsprechend ihre Zeit bräuchte. „Es gab außerdem sehr viele Aufnahmen, die überflüssig erschienen“, erklärte er weiter. „Es gibt jede Menge Filmmaterial von Armored Saint über die ganzen Jahre und sogar aus letzter Zeit.“

Band-Kollege Joey Vera versprach bereits 2020, dass die Dokumentation „eine Vielzahl von bisher ungesehenem Material“ beinhalten würde. Es steht zwar noch immer nicht fest, wann genau das Werk denn nun erscheinen soll. John Bush garantierte allerdings, dass es nicht mehr lange dauern würde.

