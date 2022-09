Ozzy Osbourne veröffentlicht Dokumentation zu PATIENT NUMBER 9

Heavy- und Doom-Legende Ozzy Osbourne hat sich während der vergangenen Monate wieder erfolgreich auf den Radar manövriert. Auf seinen gemeinsamen Auftritt mit Black Sabbath-Kollege Tony Iommi zur Eröffnungsfeier der diesjährigen Commonwealth Games verkündete der inzwischen 73-jährige Musiker, dass er die USA verlassen und mit seiner Familie wieder in seine Heimatstadt Birmingham umziehen würde. Gleichzeitig flutete das Internet die Nachricht um eine ‘The Osbournes’-Rückkehr zum Reality-TV, was diesmal unter dem Titel ‘Home To Roost’ geschehen soll.

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne: Reality-TV-Rückkehr mit ‘Home To Roost’ Heavy Metal 20 Jahre nach der Erstausstrahlung von ‘The Osbournes’ gehen Sharon und Ozzy Osbourne wieder an den Reality-TV-Start – diesmal mit ‘Home To Roost’. Wenige Tage später, am 09. September 2022, veröffentlichte Ozzy Osbourne dann den sehnlichst erwarteten Nachfolger von ORDINARY MAN (2020) – PATIENT NUMBER 9. Zur Feier des Anlasses trat unser Lieblings-Madman am Vorabend der Veröffentlichung bei der Halbzeit-Show des Saisoneröffnungsspiels der Los Angeles Rams im SoFi Stadium auf. Da den Auftritt nur das Live-Publikum des NFL-Spiels sehen konnte, ließ man Osbourne die gesamte Show streamen und im Nachhinein Ausschnitte zukommen, um sie später öffentlich mit seinen Fans teilen zu können.

‘A Look Inside Patient Number 9’

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne und Zakk Wylde wiedervereint mit ‘Nothing Feels Right’ Heavy Metal Heavy Metal-Ikone Ozzy Osbourne hat seinen Kollegen Zakk Wylde für seine neue Ballade ‘Nothing Feels Right’ an Bord geholt. Und weil es alles nicht reicht, ereilte uns jetzt die Nachricht über den Dokumentarfilm zum Entstehungsprozess der brandaktuellen Ozzy Osbourne-Platte. Bereits am Freitag, den 16. September 2022, soll es so weit sein. In drei Teilen wird der Blick hinter die Kulissen von PATIENT NUMBER 9 präsentiert, der insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Osbourne und dem Produzenten Andrew Watt, der bereits am Vorgängeralbum beteiligt war, beleuchtet. Seht hier den ersten Teaser zu ‘A Look Inside Patient Number 9’:

