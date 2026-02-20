Einar Solberg

Laut Anthrax-Bassist Frank Bello soll das nächste Album der Band bereits im Mai erscheinen. Er ist sich sicher: Fans wird das neue Material gefallen.

Seit FOR ALL KINGS (2016) wartet die Metal-Welt auf ein neues Album der Thrash Metal-Legenden Anthrax. In der Vergangenheit haben einzelne Band-Mitglieder immer wieder über den Arbeitsfortschritt des Nachfolgewerks gesprochen. Nun schaffte Bassist Frank Bello Klarheit. In einem Interview mit Long & McQuade Musical Instruments erklärte er, dass das Album bereits im Mai dieses Jahres erscheinen werde. Neue Musik von Anthrax „Das Album erscheint im Mai. Ich bin sehr stolz. Es ist so heavy“, sagte Bello. „Manche Parts sind echt schwer zu spielen – richtig schwer, was ich aber gerne sage, weil ich die Herausforderung mag. Ich verstehe nicht, wie…