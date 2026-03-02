Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy stellt klar: Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz in der Kunst ist für ihn ein No-Go.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig, so auch in der Musik. Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy befürchtet, in Zukunft könne womöglich Kunst fast ausschließlich von Maschinen stammen. Deshalb ist er besonders stolz auf die Arbeit mit eigenen Händen, wie er erklärt. Künstliche Kunst „Die Zukunft wird vor allem durch Künstliche Intelligenz bestimmt sein. Ich denke, jeder sollte die Gegenwart deshalb so gut wie möglich genießen, denn in der Geschichte der Menschheit wird es das letzte Mal sein, dass wir Kunst als echt erleben“, sagte Kennedy im Interview mit ‘Metal Covenant’. „Ob Musik, Literatur, Drehbücher, Gemälde oder Bildende Kunst – KI wird…