Im November 2024 veröffentlichten Linkin Park mit FROM ZERO ihr erstes Album seit dem Tod Chester Benningtons. Am Mikrofon bekanntermaßen die neue Sängerin Emily Armstrong, und am Schlagzeug der Produzent Colin Brittain. Laut DJ Joe Hahn fügten sich beide Neuzugänge schnell und erfolgreich in den Arbeitsprozess der Band ein. Bandleader Mike Shinoda stimmt ihm zu. Erst Austausch, dann Arbeit In einem Interview mit Lollapalooza India erzählt Hahn: "Ich denke, ein großer Teil dessen, was uns zu uns macht, ist, dass wir meistens gemeinsam abhängen, bevor wir überhaupt Musik machen. Wir sind oft in einem Zimmer in Mikes Heimstudio und reden…