Maffay + Oerding

Nachdem dem 78-jährigen Alice Cooper seine Kreditkarte abhanden kam, hat sie ein Mann gefunden und die Rückführung in die Wege geleitet.

Wem ist das nicht schon einmal passiert? Handy, Geldbeutel oder Sonnenbrille aus Schusseligkeit irgendwo liegen gelassen — so ist es jüngst auch Heavy Music-Ikone Alice Cooper geschehen. Der Schock-Rocker hat seine Kreditkarte verloren — beziehungsweise an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Gegend der Stadt Payson in Arizona liegen gelassen, wo er Golf gespielt hat. Doch zu seinem Glück hat sie ein Mann namens Geoff Guy gefunden und anschließend alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Zahlungsmittel zu seinem Eigentümer zurückzuführen. Es menschelt So kam die Ehefrau von Geoff auf die Idee, mal bei der lokalen Niederlassung der Wohltätigkeitsorganisation von…