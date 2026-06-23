Erst kürzlich zog sich Dave Ingram wegen gesundheitlicher Probleme bei Benediction zurück. Für vorübergehenden Ersatz ist gesorgt.

Aufgrund fortschreitender Arthritis und den damit verbundenen Schmerzen sah sich Dave Ingram jüngst gezwungen, das Mikrofon bei Benediction niederzulegen. Dies teilten Band und Sänger am 12. Mai mit. Gleichzeitig verkündeten die Death-Metaller auch, dass sie keine Auftritte absagen wollen und sich daher um Ersatz gekümmert haben. Ein dauerhafter Nachfolger für den Sängerposten steht jedoch noch aus. Abschied Ingram selbst gab vor seinem endgültigen Abgang noch an: „Ich werde 2026 mit der Band einige wenige Konzerte spielen, da ich gerne die Chance hätte, mich zu verabschieden und bei den Fans zu bedanken, die uns über die Jahre unterstützt haben.“ Um welche…