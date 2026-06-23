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Maffay + Oerding live in Stuttgart 02.05.2027

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Adresse:
Hanns-Martin-Schleyerhalle, Stuttgart

Stuttgart

Künstler: Maffay + Oerding

Ort: Hanns-Martin-Schleyerhalle, Stuttgart

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Amorphis gehen auf "Borderland Tour 2027"
Amorphis
Amorphis laden im neuen Jahr zu einer umfangreichen Konzertreise zu ihrem aktuellen Longplayer BORDERLAND ein.
Das kommende Jahr geht auf jeden Fall schon mal gut los! Denn unser aller liebste Melodic-Death-Folk-Metaller aus Finnland beehren ihre europäischen Fans Anfang 2027 mit einer ausgedehnten Tournee. So schwingen sich Amorphis zur "Borderland Tour 2027" auf. Doch damit nicht genug — wie es sich für eine Band dieser Klasse gehört, haben Gitarrist Esa Holopainen und Co. hochkarätige Unterstützung dabei. Dickes Paket So werden Insomnium und Unto Others das Sextett im Januar und Februar nächsten Jahres begleiten und die Mengen gebührend anstacheln. Hierzulande machen Amorphis in Hamburg, Leipzig, Berlin, München, Wiesbaden, Stuttgart und Oberhausen Halt. Außerdem steuert der Tour-Tross unter…
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