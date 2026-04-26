Die Junioren des vor rund einem Monat verstorbenen Ex-Motörhead-Gitarristen Phil Campbell wollen weiter rocken.

Der frühere Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist am 13. März 2026 total unerwartet verstorben. Im Nachgang stellte sich die Frage, wie es mit seiner Band Phil Campbell And The Bastard Sons weitergehen wird, die er 2016 mit seinen Jungen Todd, Dane und Tyla gegründet hat (und wo aktuell Julian Jenkins als Frontmann fungiert). Seine Sohnemänner haben nun den Entschluss gefasst, die Musikgruppe fortzuführen. Die Show muss weitergehen "Wir hatten ursprünglich eine Reihe Live-Auftritte für 2026 geplant", heißt es im zugehörigen Statement in den Sozialen Medien. "Und viele von euch haben sich gefragt, ob die Band ohne ihren Vater weitermachen würde. Auch…