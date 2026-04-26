Blaze Bayley bereut die Entscheidung, auf Meet & Greets zu verzichten, nicht, und zieht eine Zwischenbilanz.

Es ist schade, dass Fans nun keine Möglichkeit mehr haben, den ehemaligen Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley persönlich zu treffen. Dennoch kann der Sänger, seit der Bekanntgabe seiner Entscheidung im Februar, keine Meet & Greets mehr zu machen, nun eine positive Bilanz ziehen. Keine Zeit Im Gespräch mit Dale's Rock Interviews erklärt Bayley zunächst, dass er bei Meet & Greets normalerweise nicht sprechen könne, weil er seine Stimme schonen müsse. Besonders, wenn er fünf oder sechs Konzerte hintereinander habe. Er meint, es brauche einfach zu lange, alle Fans zu begrüßen. "Normalerweise brauche ich circa 45 Minuten, um mich aufzuwärmen und mich…