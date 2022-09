Die Metal-Alben der Woche vom 09.09. mit Ozzy Osbourne, Parkway Drive u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 09.09. mit Ozzy Osbourne, Parkway Drive u.a.

1 von 15 Allen/Olzon ARMY OF DREAMERS

2 von 15 Bloodbath SURVIVAL OF THE SICKEST

3 von 15 Crippled Black Phoenix BANEFYRE

4 von 15 Fallujah EMPYREAN

5 von 15 Flogging Molly ANTHEM

6 von 15 I Am ETERNAL STEEL

7 von 15 Ozzy Osbourne PATIENT NUMBER 9

8 von 15 Parkway Drive DARKER STILL

9 von 15 Revocation NETHERHEAVEN

10 von 15 Stray From The Path EUTHANASIA

11 von 15 Taboo TABOO

12 von 15 Toadeater BEXADDE

13 von 15 Toehider I HAVE LITTLE TO NO MEMORIES OF THESE MEMORIES

14 von 15 Trauma AWAKENING

15 von 15 Wayward Dawn ALL-CONSUMING VOID Previous Image Next Image

Zwei Feststellungen: 1. Das hat diese Legende nicht nötig. 2. PATIENT NUMBER 9 stellt sich klanglich organischer auf und erinnert an die Soloscheiben aus den Achtziger Jahren: leicht bizarr, phasenweise überdreht, voller Charakter, durchsetzt mit fantastischen Hooklines, ein Mix aus klassischem Hard Rock, Balladen, Spleens und Heavy Metal. (Hier weiterlesen)

PATIENT NUMBER 9 bei Amazon

Die Titel drehen sich allesamt, wie im superben Cover verdeutlicht, um Verwesung und Verfall – die Herren schaffen es, das Thema in all seinen Widerwärtigkeiten auszuleuchten. Bei der Stange hält einen jedoch am ­meisten … (Hier weiterlesen)

SURVIVAL OF THE SICKEST bei Amazon

Streitfall: Parkway Drive DARKER STILL

Dass das neue Parkway Drive-Album polarisieren würde, stand zu befürchten. Wo Lothar Gerber in seiner Review den Titel-Track als „unfassbar mitreißende, epische Power-Ballade mit bluesigen Soli, Pfeifereien und Breitseiten-Finish“ beschreibt und der Band mit DARKER STILL den Weg „klar in Richtung großer Konzerthallen“ bescheinigt, zeigt sich Florian Blumann in seiner Rezension enttäuscht. „Frontmann Winston McCalls Sprech-/Rap-Gesang wird maßlos überzogen und ist in nahezu jedem Song vertreten. Der erwähnte experimentelle Ansatz sowie die eingängigen Melodien sind nett, retten aber auch nicht die ziemlich eintönigen Song-Konstrukte, welche sich nach spätestens der Hälfte schon schleppend anfühlen.“

DARKER STILL bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Septemberausgabe sowie der am 21.9. erscheinenden METAL HAMMER-Oktoberausgabe.

***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.