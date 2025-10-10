Die Metal-Alben der Woche vom 10.10. mit Testament, Nils Patrik Johansson u.a. 1 von 9 Blutgott LEGIONS OF METAL

2 von 9 Dead Heat PROCESS OF ELIMINATION

3 von 9 Frayle HERETICS & LULLABIES

4 von 9 Nils Patrik Johansson WAR AND PEACE

5 von 9 Nyos GROWL

6 von 9 Perturbator APOCALYPSE NOW

7 von 9 Purpendicular feat. Ian Paice BANNED

8 von 9 Sanguisugabogg HIDEOUS AFTERMATH

9 von 9 Testament PARA BELLUM Previous Image Next Image

­Testament sehen den melodischen Ansatz der letzten Alben scheinbar ausgereizt und treten mächtig aufs Gaspedal. (Hier weiterlesen)

Nils Patrik Johansson

WAR AND PEACE besteht aus acht Geschichtslektionen, verpackt in klassischen Heavy Metal mit epischer Schlagseite. (Hier weiterlesen)

