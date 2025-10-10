Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 10.10. mit Testament, Nils Patrik Johansson u.a.

2025-10-10-alben
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Frayle und Blutgott.
Die Metal-Alben der Woche vom 10.10. mit Testament, Nils Patrik Johansson u.a.

  • Blutgott LEGIONS OF METAL
    1 von 9
    Blutgott LEGIONS OF METAL
  • Dead Heat PROCESS OF ELIMINATION
    2 von 9
    Dead Heat PROCESS OF ELIMINATION
  • Frayle HERETICS & LULLABIES
    3 von 9
    Frayle HERETICS & LULLABIES
  • Nils Patrik Johansson WAR AND PEACE
    4 von 9
    Nils Patrik Johansson WAR AND PEACE
  • Nyos GROWL
    5 von 9
    Nyos GROWL
  • Perturbator APOCALYPSE NOW
    6 von 9
    Perturbator APOCALYPSE NOW
  • Purpendicular feat. Ian Paice BANNED
    7 von 9
    Purpendicular feat. Ian Paice BANNED
  • Sanguisugabogg HIDEOUS AFTERMATH
    8 von 9
    Sanguisugabogg HIDEOUS AFTERMATH
  • Testament PARA BELLUM
    9 von 9
    Testament PARA BELLUM
Previous Image Next Image

Testament

­Testament sehen den melodischen Ansatz der letzten Alben scheinbar ausgereizt und treten mächtig aufs Gaspedal. (Hier weiterlesen)

Para Bellum
Nils Patrik Johansson

WAR AND PEACE besteht aus acht Geschichtslektionen, verpackt in klassischen Heavy Metal mit epischer Schlagseite. (Hier weiterlesen)

 

War and Peace (Digipak)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe.

***

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Alben Neuerscheinungen Nils Patrik Johansson Releases testament Veröffentlichungen
