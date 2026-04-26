Hot Shot Records aus Bremen haben einen schweren Wasserschaden erlitten. Nun bitten die Plattenhändler um finanzielle Hilfe.

Hot Shot Records sind dafür bekannt, auf Festivals wie dem Summer Breeze oder Wacken Open Air Tonträger jeder Art zu verkaufen. Nun ist es bei dem Plattenhändler in Bremen zu einem schwerwiegenden Wasserschaden gekommen. Im Zuge dessen seien 70.000 Tonträger im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro kaputt gegangen, wie die Kreiszeitung berichtet. Die Versicherung möchte den Schaden aktuell nicht übernehmen. Statement In einem Statement heißt es: "Hot Shot Records in Bremen braucht Eure Hilfe: Der größte, unabhängige Plattenladen Deutschlands, der auch auf vielen nationalen und internationalen Festivals vertreten (Wacken, Summer Breeze, Sweden Rock, Hellfest, Brutal Assault etc.) ist…