Sänger Lou Gramm hat wieder ein gutes Verhältnis zu seinem Foreigner-Gründungskollegen Mick Jones und gibt Auskunft zu dessen Befinden.

Anlässlich des 50. Band-Jubiläums sind Foreigner dieses Jahr noch mal auf Tour. Zwar ist Lou Gramm für einige Auftritte zur Band zurückgekehrt, doch Gitarrist Mick Jones ist gesundheitlich schon länger nicht mehr dazu in der Lage, sein Handwerk auszuüben. Anfang 2024 machte Jones seine Parkinson-Erkrankung bekannt, nachdem er schon seit 2022 nicht mehr mit seinen Kollegen aufgetreten war. Endstadium Im Hintergrund blieb der heute 81-Jährige aktiv, solange es sein Gesundheitszustand erlaubt hat. Inzwischen scheint auch das nicht mehr möglich. Im Gespräch mit Lipps Service With Scott Lipps gibt Rückkehrer Lou Gramm bezüglich Mick Jones an: „Er befindet sich im Endstadium…