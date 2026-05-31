Neckbreakker

Nach der Grindmother kommt nun der Moment der "Gangster Granny", die einen neuen Weltrekord im Crowdsurfen errungen hat.

Crowdsurfen ist beliebt bei jung und alt — es erfreuen sich jedoch scheinbar immer mehr Senioren an dem Konzertsport. Diesen Schluss legt zumindest ein neuer Weltrekord nahe, den eine Rentnerin in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgestellt hat. Hierbei handelt es sich um eine offensichtlich äußerst rüstige 99-Jährige namens Pauline Kana. Die alte Dame besuchte am 2. Mai 2026 das von Kid Rock ausgerichtete Rock The Country-Festival in Austin, Texas. Bewundernswert Bei Country-Star Brantley Gilbert gab es für Pauline kein Halten mehr: Sie ließ sich auf Händen vom Publikum über die Köpfe der insgesamt rund 20.000 anwesenden Zuschauer tragen —…