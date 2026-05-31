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Neckbreakker live in Oberhausen 03.12.2026

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Künstler: Neckbreakker

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Mikkey Dee trauert Lemmy, Würzel & Phil Campbell nach
Phil Campbell, Lemmy Kilmister und Mikkey Dee (v.l.) von Motörhead bei der Verleihung der Grammy Awards 2015
Scorpions-Drummer Mikkey Dee kann es irgendwie immer noch nicht so recht begreifen, dass seine einstigen Motörhead-Kollegen nicht mehr leben.
Von der letzten Motörhead-Besetzung ist bekanntlich nurmehr Schlagzeuger Mikkey Dee am Leben, welcher seit 2016 bei den Hannoveraner Hard-Rockern Scorpions hinter der Schießbude sitzt. Der Schwede findet es selbst echt schräg, dass seine einstigen Band-Gefährten nicht mehr unter uns weilen. Dies gab der 62-Jährige in einem Interview beim US-amerikanischen Radiosender WRIF zu Protokoll. Wirklich seltsam "Wir waren so ein tolles Team", blickt Mikkey Dee zurück, "ein wirklich einzigartiges Team und eine Familie. Jetzt sind alle drei nicht mehr da: Würzel [Gitarrist Michael Burston — Anm.d.A.], [Bassist/Sänger] Lemmy [Kilmister] und [Gitarrist] Phil [Campbell]. Es ist unfassbar, wenn ich daran zurückdenke, wie…
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