Fear Factory touren gerade durch Australien. Nach einer der Shows ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem ein Fan sein Leben verlor.

Am 22. Mai traten Fear Factory im Zuge ihrer Australientournee in Sydney auf. Dort feierte ein Fan namens Seamus Duignan seinen 28. Geburtstag, wie News.com.au berichtet. Doch der Abend nahm eine tragische Wendung. Auf seinem Nachhauseweg ereignete sich ein schwerer Autounfall, bei dem sowohl Duignan als auch dessen Uber-Fahrer und eine weitere Person ums Leben kamen. Mitgefühl Sobald die Nachricht von dem Unfall bekannt wurde, veröffentlichte Gitarrist Dino Cazares einen Post, in dem er sein Beileid und Mitgefühl angesichts der Situation ausdrückte. „Wir waren zutiefst betroffen vom tragischen Unfall, bei dem einer unserer Fans, der unser Konzert in Sydney besucht…