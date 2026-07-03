Stinking Lizaveta

Mötley Crüe-Ikone Nikki Sixx hat es vollbracht, ein beachtliches Vierteljahrhundert ohne Alkohol auszukommen. Applaus, Applaus!

Als Mötley Crüe ihre wilden Zeiten hatten, war Bassist Nikki Sixx bekanntlich kein Kind von Traurigkeit und stimulierenden Substanzen alles andere als abgeneigt. In den Achtziger Jahren war der Glam-Metaller Heroin- und Kokain-süchtig, hatte diverse Überdosen und war sogar einmal für zwei Minuten klinisch tot — was schließlich als Inspiration für ‘Kickstart My Heart’ diente. Doch das liegt alles in der Vergangenheit — auch dem Alkohol hat der Musiker abgeschworen. So ist der 67-Jährige inzwischen seit 25 Jahren komplett trocken. Tag für Tag "Heute jährt sich meine Nüchternheit zum 25. Mal", freut sich Nikki Sixx in den Sozialen Medien. "Es…