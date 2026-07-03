Keine Handys in Paris — Iron Maiden wollen wegen einer Filmaufzeichnung keine Smartphones im Stehplatzbereich.

Iron Maiden haben das Handy-Verbot bei der jüngsten Tournee von Ghost bekanntlich abgefeiert und ihre eigenen Fans zumindest gebeten, möglichst wenig bei Konzerten mit dem Smartphone zu filmen. Beim heutigen Gastspiel in Paris setzen Steve Harris und Co. nun tatsächlich ein Handy-Verbot durch — allerdings nur für Stehplätze. Der Grund: Die Eisernen Jungfrauen lassen die Show für ihren kommenden ‘Run Für Your Lives’-Konzertstreifen filmen. Nur Paris, nur Stehplätze "Paris: Handy-freier Raum", vermelden Iron Maiden in den Sozialen Medien. "Bei der morgigen Show in der La Défense Arena kommen Yondr-Taschen zum Einsatz, um den Stehplatzbereich während der Aufzeichnung des Films zur…