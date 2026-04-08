Nach der überraschenden Rückkehr von Neurosis sprechen Steve Von Till und Aaron Turner über den langen Prozess, der dazu geführt hat.

Einige Jahre schien es, dass Neurosis mit dem unschönen Abgang von Gitarrist und Sänger Scott Kelly ihr jähes Ende als Band eingeläutet hätten. Erst kürzlich, am 20. März, veröffentlichte die Sludge-Institution ganz plötzlich – ohne Ankündigung oder Vorwarnung – mit AN UNDYING LOVE FOR A BURNING WORLD ein neues Album. Neuanfang Damit wurde offiziell auch Aaron Turner als neuer Frontmann der Band vorgestellt. Scott Kelly verkündete 2022 das Aus seiner Musikkarriere, nachdem er gestanden hatte, seine Frau und Kinder jahrelang auf mannigfaltige Art missbraucht zu haben. Danach zogen sich Neurosis als Band ebenfalls zurück. „Überwältigt und zutiefst berührt“ von der…