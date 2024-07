As I Lay Dying: Tim Lambesis nennt liebstes Metallica-Album

Vermutlich gibt es kaum einen Musiker in der Metal-Szene, der nicht in irgendeiner Form von Metallica beeinflusst ist. Im Interview mit ‘Wired In The Empire’ erklärte As I Lay Dying-Frontmann Tim Lambesis, wie er persönlich Zugang zu der Band gefunden hat – und welche Alben dabei für ihn besonders prägend waren.

As I Lay Dying: Tim Lambesis‘ liebstes Album von Metallica

Empfehlung der Redaktion Spiritbox: Ex-As I Lay Dying-Bassist steigt dauerhaft ein Metalcore Spiritbox haben Josh Gilbert als festes Mitglied in ihren Reihen aufgenommen. Dies bestätigte Sängerin Courtney LaPlante in den Sozialen Medien. „Es ist hart, denn – und das habe ich in meiner Band-Zeit gemerkt – die Produktionsqualität beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen Musik wahrnehmen“, sagte Lambesis. „Und so verkörpert MASTER OF PUPPETS (1986 – Anm.d.A.) für mich den Thrash-Sound schlechthin. Ich finde, James‘ (Hetfield, Gesang – Anm.d.A.) Stimme war darauf ein bisschen rauer, und deshalb kommen die Songs bei mir sehr gut an.

Und es ist auch nostalgisch für mich, denn es war das erste Album, das ich von Metallica hörte. Ich habe ihre Platten aufgrund meines Alters eigentlich in umgekehrter Reihenfolge gehört, angefangen bei MASTER OF PUPPETS, weil ich zu jung war, um RIDE THE LIGHTNING (1984 – Anm.d.A.) zu hören, als es herauskam. Also habe ich MASTER OF PUPPETS zuerst gehört, dann bin ich zurückgegangen und habe RIDE THE LIGHTNING nachgeholt. Das ist meine Antwort.

Empfehlung der Redaktion As I Lay Dying: Tim Lambesis zu Ausstieg von Hipa & Mancino Metalcore Frontmann Tim Lambesis hat seine Einschätzung zu den Abgängen von Nick Hipa und Jordan Mancino bei As I Lay Dying übermittelt. Als ich aufwuchs, war das die einflussreichste Platte für mich als Metalhead. Später habe ich mir die Songs von …AND JUSTICE FOR ALL (1989 – Anm.d.A.) angehört und festgestellt, dass MASTER OF PUPPETS besser ist als …AND JUSTICE FOR ALL. Und dann habe ich sie mir noch einmal angehört. Ihre Alben haben mir alle gefallen. Aber MASTER OF PUPPETS ist die Platte, die mich tatsächlich von einem Gelegenheits-Fan zu einem Super-Fan gemacht hat, schätze ich.“

