As I Lay Dying: Tourmanager kündigt & Tournee abgesagt

Foto: Ben Alexis. All rights reserved.

Ryan Neff (l.) macht nicht mehr mit bei As I Lay Dying

Noch mehr schlechte Nachrichten für Fans von As I Lay Dying: Nachdem erst vor wenigen Tagen Bassist und Klarsänger Ryan Neff nach nur zwei Jahren seinen Ausstieg via Instagram bekannt gab, quittiert nun auch Tourmanager Alex Kendrick seinen Dienst.

Auf X schrieb Kendrick: „Ich arbeite nicht mehr für As I Lay Dying – ich möchte weder Fragen gestellt bekommen, noch werde ich welche beantworten. Ich habe lebenslange Erinnerungen geschaffen, die ich nie vergessen werde, aber mein Kapitel des Buchs ist abgeschlossen. Ich wünsche allen viel Glück, und natürlich rocke ich immer noch mit Phil." Gemeint ist Gitarrist Phil Sgrosso, der sich – ebenso wie der Rest der Band – bislang nicht dazu geäußert hat.

Keine Tour 2024?

Genauso wenig gibt es bislang eine Stellungnahme seitens der Band oder des Labels zu den abgesagten Live-Terminen. Die Tournee mit Caliban, Decapitated und Ov Sulfur sollte direkt am Release-Tag ihres neuen Albums THROUGH STORMS AHEAD am 15. November beginnen. Ein Blick auf die Ticket-Plattform Eventim zeigt, dass (beinahe) die gesamte Tour gecancelt wurde. Zwar sind für München und Leipzig noch Karten zu bekommen, bei der derzeitigen Entwicklung ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Shows stattfinden werden.

Auf der Homepage des Progresja Clubs in Warschau heißt es sogar: „Die Band As I Lay Dying hat die schwierige Entscheidung getroffen, ihre gesamte Europatournee abzusagen, zu der auch ein Konzert in Warschau am 26. November im Progresja Club gehören sollte.“

Doch noch ein Statement

Alex Kendrick hat sich doch noch mal zu Wort gemeldet und schreibt auf X: „Meine Absicht war es nicht, jemanden gegen irgendjemanden auszuspielen – es gibt einfach keine Arbeit auf dem Tisch. Deshalb wollte ich sicherstellen, dass die Leute aufhören, mir Fragen zu stellen, da es sehr überwältigend war. Das alles wurde übertrieben. Bitte gib dem einfach Zeit." Kurz darauf fügt er hinzu: „Tim und ich führen immer noch eine positive Beziehung. Es gibt einfach keine Arbeit, also wurde ich beruflich aus der Situation herausgezogen." Keine Arbeit? Bei einer anstehenden Tournee? Okay…

