Asking Alexandria brechen Europatour ab

Asking Alexandria sehen sich gezwungen, den Rest ihrer Tournee durch Europa abzublasen. Der Grund dafür liegt darin, dass sich Schlagzeuger James Cassells einen Fuß gebrochen hat und dadurch seine tragende Hauptaufgabe auf der Bühne nicht mehr erfüllen kann. Dies verkündeten die Briten einen Tag, nachdem sie bereits ihre Show in Estland abgesagt hatten.

„Nachdem wir einen weiteren Spezialisten hier in Estland aufgesucht haben, hat man dazu geraten, dass James seinen gebrochenen Fuß ausruht“, schreiben Asking Alexandria in den Sozialen Medien. „Schlagzeug zu spielen ist zurzeit einfach keine Option für ihn. Davon ausgehend haben wir keine andere Wahl, als den Rest dieser Konzertreise durch Europa abzusagen. Unser Hauptanliegen ist es nun, James wieder auf die Füße zu bekommen, damit er wieder die Drums spielen kann, ohne dass er bei diesem Prozess einen langzeitigen Schaden davonträgt.

Darüber hinaus wollen wir euch allen noch einmal für eure Liebe, Unterstützung und Verständnis während dieser uns auf die Probe stellenden Zeit. Diese Art von Neuigkeiten mitzuteilen ist niemals leicht, daher bedeutet uns das sehr viel.“ Asking Alexandria hätten diesen Monat eigentlich noch in Vilnius, Warschau, Budapest, Bukarest und dem griechischen Malakasa auftreten sollen. Darüber stünden noch zahlreise Termine in den USA für diesen Sommer an. Das Quintett plant sein achtes Studioalbum WHERE DO WE GO FROM HERE? im Herbst über Better Noise Music zu veröffentlichen.

