Special: Die schlechtesten Album-Cover der größten Metal-Bands

Etwas Reiseinspiration gefällig? Wir waren in Athen und zeigen, warum sich für jeden Metalhead ein Trip nach Athen, in die Stadt der Götter, lohnt.

Anlässlich des elften Albums der griechischen Szeneveteranen SEPTICFLESH begaben wir uns nach Athen. Dort trafen wir unter anderem Suicidal Angels, mit denen und weiteren lokalen Helden wir über die Entwicklung der griechischen Metal-Szene sprachen. Die ersten Gehversuche in Sachen härterer Gitarrenmusik machten in den Siebzigern zwei Gruppierungen, deren Band-Namen an wichtige griechische Persönlichkeiten der Mythologie und Geschichte angelehnt sind. Zum einen die nach dem Philosophen benannten Socrates Drank The Conium,…