Atheist: Neues Album in Arbeit

Atheist wurden 1988 von Kelly Shaefer und Schlagzeuger Steve Flynn gegründet und gelten heute als Pioniere des Technical Death Metal. In einem neuen Interview mit Altars Of Metal spricht Frontmann Shaefer über die Pläne der Band für die nächsten Monate. „Wir haben ein sehr volles Jahr vor uns,“ erzählt er. „In ein paar Wochen reisen wir gemeinsam mit unseren Freunden Cryptopsy nach Südamerika. Dann haben wir eine Tournee in Nordamerika, die noch gar nicht angekündigt ist. Wir haben auch vor, im Juni nach Japan und Neuseeland zu kommen und im September dann nach Europa, bevor wir im November noch eine US-Tournee anschließen.“ Für die ausgehungerten Fans, die seit 15 Jahren auf neues Material warten, hat er eine gute Nachricht: „Irgendwann dazwischen werden wir komponieren.“

Neues Atheist-Album in Reichweite

2010 erschien JUPITER, das letzte Werk der US-Amerikaner. Über den Nachfolger erzählt Shaefer: „Wir haben schon ungefähr sechs neue Lieder geschrieben. Das ist das erste Material seit vielen Jahren – 15, um genau zu sein. Es haut mich um. dass JUPITER schon ein Teenager ist. Es fühlt sich an, als hätten wir es erst vor einer Minute veröffentlicht.“

Empfehlung der Redaktion Atheist-Schlagzeuger in schweren Autounfall verwickelt Steve Flynn, Drummer der Death Metal-Band Atheist, hatte bei 80 km/h einen Unfall, kam jedoch mit Verletzungen davon. Jetzt erholt er sich zuhause. Es gibt einen guten Grund für die lange Durststrecke, erzählt der Sänger: „Wir hatten viele rechtliche Probleme in den letzten sieben Jahren, deswegen konnten wir keine neue Musik machen. Falls sich jemand wundert, warum so lange nichts kam: Das liegt am Business. Wir arbeiten sehr hart daran, alles zu klären. Aber während das alles passiert, schreiben wir neue Musik und haben Spaß daran.“ Er fasst zufrieden zusammen: „Ich kann es gar nicht genug sagen: Ich liebe die Jungs in meiner Band einfach. Sie haben so eine Liebe zum Detail, dass ich es gar nicht abwarten kann, mit ihnen zu touren!“

