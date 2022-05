Black Sabbath-Bassist Geezer Butler war kürzlich in der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ auf SiriusXM zu Gast. Dabei gab der 72-Jährige ein Update bezüglich seiner Autobiografie. Diese habe er vor ein paar Wochen eingereicht. Wenn alles gut und seinen Gang gehe, soll das Buch Anfang kommenden Jahres in die Buchhandlungen dieser Welt kommen.

„Sie ist fertig“, sagte Geezer Butler über seine Autobiografie. „Vor drei Wochen habe ich das Manuskript eingeschickt. Also warte ich jetzt darauf, dass die redigierte Fassung zurückkommt, damit ich durchdrehen kann. Der Ärger ist folgender: Seit ich das Manuskript eingereicht habe, sind mir ungefähr sieben Sachen eingefallen, die ich ausgelassen habe. Also werde ich nun vermutlich sie verrückt machen.“

Des Weiteren fragte Eddie Trunk den Musiker, wann die Fans das Buch in den Händen halten werden. „Ich glaube, es sieht im Moment danach aus, dass es Anfang nächsten Jahres wird“, prognostizierte Geezer Butler. Erst am 6. April gab der Brite in den Sozialen Medien bekannt, dass er das Schreiben seiner Memoiren abgeschlossen hat. „Ich habe gerade den ersten Entwurf meines Buches abgegeben. Daher denke ich jetzt über Buchtitel nach. Bisher sind mir folgende eingefallen: Into the Void, Basses Loaded, Past Forward, What The Butler Did, Bassic Instinct. Zögert nicht, mir zu schreiben, welcher davon meiner Autobiografie gut stehen würde.“

Just turned in the 1st draft of my book so I’m now thinking of titles. So far, I have:

Into the Void

Basses Loaded

Past Forward

What The Butler Did

Bassic Instinct

Feel free to send me which of those you think would suit my #autobiography

— Geezer Butler (@geezerbutler) April 6, 2022