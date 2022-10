Avantasia A PARANORMAL EVENING … (Lim. Artbook Edition) + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Die umfassende Avantasia-Titel-Story mit Tobias Sammet, Michael Kiske und Ralf Scheepers lässt keine Fragen offen. Weiterhin mehrere Specials und eine massive Live-Bericht-Strecke.

Avantasia Unsere große Titelgeschichte widmet sich Tobias Sammets Metal-Oper Avantasia. Im Gespräch mit dem Chef-Denker des Mammutprojekts erfuhr Katrin Riedl alles Wissenswerte über das frisch gepresste A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY. Außerdem lest ihr die Eindrücke von Debütant Ralf Scheepers (Primal Fear) sowie einen interessanten Schlagabtausch zwischen Sammet und Stammgast Michael Kiske (Helloween). Als Bonus legen wir eine exklusive CD mit neuen Songs sowie bis dato ungehörten Live-Aufnahmen obendrauf. Skid Row Was von der lang ersehnten Rückkehr der US-Helden zu erwarten ist, erfahrt ihr in einer Story von Frank Thießies. Wertschau: Sodom Tom Lubowski unterzog die Diskografie der…