Bad Wolves übergeben 250.000 US-Dollar an O’Riordans Familie

Foto: Screenshot via YouTube, Bad Wolves. All rights reserved.

Am 15. Januar diesen Jahres verstarb die irische Sängerin und The Cranberries-Frontfrau Dolores O’Riordan. Die Metal-Band Bad Wolves fertigten ein Cover zum wohl bekanntesten Song der Band. Die Version zu ‘Zombie’ sollte einen Gastauftritt der Sängerin beinhalten, zu dem es jedoch nicht kam, da die Musikerin genau am Tag der Aufnahmen verstarbt.

Den Song veröffentlichte die Band einige Tage nach dem Vorfall und gab zu der Zeit bereits an, dass die Einnahmen O’Riordans drei Kindern (16-20 Jahre alt) zugute kommen sollen. Bad Wolves hielten Wort und überreichten nun den Scheck in Höhe von 250.000 US-Dollar an die Familie von O’Riordan, was in einem Video über Facebook zu sehen ist.

We shared a special moment with Dolores O’Riordan’s family tonight in NYC.#ForDolores Gepostet von Bad Wolves am Dienstag, 19. Juni 2018