Bandcamp-Aktion erzielt über 10 Mio. Euro für Künstler und Bands

Beim belgischen Graspop Metal Meeting wird es 2020 zum 25. Mal jede Menge Metal- und Hard Rock-Acts zu sehen geben.

Auch das belgische Graspop Metal Meeting hat seine Verschiebung ins Jahr 2021 bekanntgegeben. Umso bedauerlicher, da das 25. Jubiläum gefeiert werden sollte. Doch die Regierung in Belgien hat ebenfalls ein Verbot für Großveranstaltungen bis Ende August beschlossen. "The Belgian government has just announced new measures: there are to be no mass gatherings in Belgium until the end of August 2020. We have done everything we could to make sure that Graspop Metal Meeting could go ahead this year, so it is with deep regret that we inform you that the 25th edition of GMM has now been postponed until 2021.…