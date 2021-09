The Obsessed-Frontmann Scott "Wino" Weinrich ist jetzt Querdenker und glaubt, dass Corona eine Biowaffe sei, um die einfachen Leute zu unterjochen.

Scott "Wino" Weinrich (The Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan) ist unter die Verschwörungstheoretiker und Querdenker gegangen. Dies geht aus einem ausführlichen Post des Musikers in den Sozialen Medien hervor. Darin sagt Wino zum einen seinen Auftritt beim Indoor-Festival Psycho Las Vegas an diesem Wochenende ab. Zum anderen begründet er dies damit, dass alle Anwesenden -- auch Musiker, sofern sie nicht auf der Bühne stehen -- drinnen Masken zu tragen haben. Dann kramt er die krude Behauptung aus der Tasche, dass Corona eine Biowaffe der US National Institutes of Health sei. In seinem Statement (siehe auch Facebook-Post unten) schreibt er: "Ich…