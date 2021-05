Ben Blutzukker & Snowy Shaw: Noch mehr Lego und Metal

Foto: Screenshot via YouTube, Ben Blutzukker. All rights reserved.

Das ‘Metalhead’-Musikvideo von Ben Blutzukker und Snowy Shaw beweist, dass der Lego Video-Trend nicht stirbt. Bereits einige Musiker nutzten die Kraft der Miniatur-Figuren für ein Bewegtbild-Erlebnis der eher Metal-untypischen Art. Erst letztes Jahr veröffentlichten Sabaton ein Lego-Musikvideo zu ‘The Future Of Warfare’. Doch gerade das ist es, was gut ankommt: niedliche, gelbe Figürchen tanzen zu derbem Metal-Sound. Es passt so unfassbar gut, weil es eigentlich gar nicht passt.

Empfehlung der Redaktion Mit Lego nachgebaut: Slipknot, Metallica, Iron Maiden u.a. Lego ist viel mehr als Kinderspielzeug! Ein Baustein- und Metal-Fan brachte seine beiden Hobbies zusammen und bastelt Coverartworks und ganze Bands nach. Ben Blutzukker spielt seit geraumer Zeit mit der Brickfilm-Technik und ist inzwischen ein Profi auf dem Gebiet. Auf seinem Youtube-Kanal hat er bereits einige Videos in dem Stil veröffentlicht. Für seine neue Single ‘Metalhead’ holt er sich Unterstützung von Allround-Talent Snowy Shaw, der bereits mit King Diamond, Mercyful Fate, Therion und vielen weiteren Künstlern die Bühne teilte. Gemeinsam singen und growlen die Musiker nun von ihrer inbrünstigen Liebe zum Metal („I am a metalhead until I’m dead“).

Der Song gilt als Ode an das Metal-Dasein und lobt die legendären Klassiker der Achtziger und Neunziger. Doch nicht nur textlich fallen die musikalischen Referenzen zu den Kult-Alben dieser Zeit auf. Auch im Video verstecken sich 22 Cover-Motive, die nun als Drehorte für Blutzukker und Shaw als Lego-Figuren funktionieren. Am offensichtlichsten ist wohl das weiß-kreuzige Friedhof-Szenario à la MASTER OF PUPPETS sowie Motörheads Snaggletooth-Logo. Aber um den Spaß nicht zu verderben: Schaut euch das Video an und findet die restlichen Album-Cover heraus 😉