Nach 26 Jahren soll Rammsteins zweites Studioalbum SEHNSUCHT als Jubiläumsedition erscheinen.

Kurz vor Start ihrer Tournee im Mai servieren Rammstein ihren Fans ein kleines Fan-Highlight. Via Social Media kündigte die Berliner Band eine Jubiläumsedition für ihr zweites Studioalbum an. SEHNSUCHT erschien am 22. August 1997 und feiert demnach dieses Jahr seinen 26. Geburtstag. Bereits in den letzten Tagen begannen heiße Diskussionen auf Social Media, nachdem Rammstein drei kurze Clips posteten, die sie in den frühen Jahren der Band-Ära zeigen. In einem der Clips folgt die Kamera den jungen Rockern in die Gefilde eines Proberaums, in dem erstmals die Töne zu ‘Engel’ zu hören sind. Mit der Bildunterschrift folgte die Ankündigung: „Sehnsucht…