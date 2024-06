Besetzungswechsel im Hause Tankard

auch interessant

Die letzten 30 Jahre gab Olaf Zissel bei Tankard den Takt vor, nun hat er auf eigenen Wunsch die hessischen Thrash Metal-Urgesteine verlassen. Seit der „Two-Faced Tour“ (1994) saß er bei der Band hinterm Schlagzeug. Seine Nachfolge tritt ein bereits bekanntes Gesicht aus dem Tankard-Kosmos an.

Empfehlung der Redaktion Tankard: 35 Jahre THE MORNING AFTER Thrash Metal Die Truppe um Sänger Andreas „Gerre“ Geremia hat heute Grund zum Feiern: Vor 35 Jahren erschien das Tankard-Erfolgsalbum THE MORNING AFTER. Gerd Lücking, langjähriger Front Of House Mischer und Tontechniker der Band, wird die Position dauerhaft übernehmen. Für ihn ist die musikalische Rolle in der Band kein Neuland, da er bereits häufiger als Ersatz für Olaf Zissel bei Tankard einsprang. In der Metal-Szene dürfte Gerd Lücking hauptsächlich durch seine Arbeit mit Holy Moses, Bonded, Veritas Maximus, Courageous oder Lightmare bekannt sein.

Abschied und Neustart

Olaf Zissel gab zu seinem Ausstieg folgendes Statement ab: „Nach über 30 Jahren der Doppelbelastung durch Job und Band ist die Motivation etwas abhandengekommen. Ich möchte dem körperlichen Verfall und dem Wunsch nachkommen, mal wieder ganz normale Dinge tun zu können. Sowas wie Bier brauen, den Angelschein machen oder im Darknet Handgranaten kaufen.“

Auch Gerd Lücking fand ein paar Worte zu seinem neuen Engagement: „Es ist gerade mal etwas mehr als 36 Jahre her, als ich mit zarten 13 Jahren den Jungs von Tankard zugejubelt habe und mir sofort klar war – so viel Bier möchte ich auch irgendwann mal in 90 Minuten trinken können. Heute, nachdem ich mir diese Gabe in harter Arbeit antrainiert habe und 25 Jahre am Mischpult stand, trete ich ein sehr schweres Erbe an. Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert Wacken Open Air 2024: Alle Infos zum Festival Heavy Metal Das Wacken Open Air findet auch 2024 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. 24 neue Bands wurden bekanntgegeben! Ich übernehme den Drum-Hocker in der Hoffnung, die Spielfreude meines Vorgängers zu reproduzieren und bei der massiven Bühnenpräsenz der Band auch nur ansatzweise mithalten zu können. Ich danke den Jungs, meinen Freunden und Brüdern von Tankard, für ihr großes Vertrauen!“

Die Möglichkeit, seine Spielfreude unter Beweis zu stellen, bekommt Gerd Lücking dieses Jahr zu genüge. In den kommenden Monaten spielen Tankard noch viele eigene Konzerte sowie einige Festivals, unter anderem auch auf dem diesjährigen Wacken Open Air.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.