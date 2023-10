Tankard: 35 Jahre THE MORNING AFTER

In ihren Anfangsjahren spielten Tankard eine essenzielle Rolle in der aufstrebenden deutschen Thrash Metal-Szene. Aufsehen erregten sie dabei insbesondere durch ihren humorvollen Ansatz, der sich sowohl in ihren Texten als auch ihrer Bühnenpräsenz offenbarte und nach wie vor die spezielle Charakteristik der selbst ernannten Alcoholic-Metaller kennzeichnet. 1986 veröffentlichten die Frankfurter ihr Debütalbum ZOMBIE ATTACK, gefolgt von CHEMICAL INVASION (1987) und dem historischen Werk, das wir heute feiern: THE MORNING AFTER (1988).

Ein biersonderes Tankard-Ereignis

Als Klassiker des deutschen Thrash Metal überzeugte (und überzeugt) THE MORNING AFTER mit scharfen Riffs, frenetischem Schlagzeugspiel und den unverkennbaren Vocals von Frontmann Andreas „Gerre“ Geremia. Der spieltechnische Härtegrad erklimmt, verglichen mit den Vorgängern, eine nächste Ebene, und auch das Lob in den Kritiken kennt keine Grenzen. Zusammengefasst: eine intensive und energiegeladene Thrash Metal-Erfahrung der humorvollen Art.

Empfehlung der Redaktion K.K. Downing arbeitet stets nach derselben Formel Heavy Metal K.K. Downing scheint mit seiner Band KK’s Priest außerordentlich glücklich zu sein. Vor allem von Tim „Ripper“ Owens weiß der Musiker zu schwärmen. Auch der lyrische Inhalt von THE MORNING AFTER knüpfte nahtlos an die bereits gewohnte Tankard-Manier an. Alkohol, Party-Exzesse und eine vermeintlich unbeschwerte Jugend zählen auch diesmal zu den zentralen Themen. Das Album erlangte schnell Kultstatus und gilt häufig als eines der besten Werke der Tankard-Diskografie.

Auch in den Neunziger Jahren veröffentlichten Tankard eine Reihe bedeutsamer Alben, darunter STONE COLD SOBER (1992), THE TANKARD (1995) und DISCO DESTROYER (1998), die allerdings nicht an den Erfolg ihrer Werke der Achtziger ankommen sollten. Mit Anbruch des 21. Jahrhunderts stellte sich allerdings ein überraschendes Tankard-Revival heraus, das 2014 mit der Veröffentlichung von R.I.B. (REST IN BEER) einen Höhepunkt erreichte.

Hoch die Krüge!

Im Lauf ihrer Karriere haben Tankard zahlreiche Line-up-Veränderungen erlebt, aber der Kern um Gerre und Basser Frank Thorwarth blieb erhalten. In der Geschichte der deutschen Metal-Szene sind Tankard zweifellos eine einflussreiche und respektierte Band. Ihr Engagement für die Thrash-Tradition und ihr unverwechselbarer Stil haben dazu beigetragen, sie als unvergessliche Vertreter dieses Genres zu schätzen. Für Tankard-Fans und Thrash-Enthusiastinnen und -Enthusiasten lohnt sich dieses Jubiläum, um die kultige Platte erneut zu feiern. Cheers to THE MORNING AFTER!

