Am Samstag kündigten Judas Priest ihr lang ersehntes neues Studiowerk für das nächste Jahr an. Die erste neue Musik gibt es allerdings früher als erwartet zu hören.

Erstes Album seit 2018 Laut dem Label von Judas Priest, Sony Music, werden die britischen Heavy Metal-Legenden schon am kommenden Freitag, den 13. Oktober, eine neue Single namens ‘Panic Attack’ veröffentlichen. Der Song stammt aus dem kommenden Studioalbum der Band mit dem Titel INVINCIBLE SHIELD, das am 8. März des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken wird. Das Veröffentlichungsdatum für das neue Album von Priest, welches das erste seit dem 2018 erschienenen FIREPOWER aus dem Jahr 2018 ist, wurde Samstagnacht während des Auftritts der Band beim Power Trip Festival in Kalifornien bekanntgegeben. Nachdem Black Sabbaths ‘War Pigs’ als Intro…