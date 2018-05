Ob es noch 2018 klappt, weiß man nicht, aber kommen wird die Fortsetzung von THE PICK OF DESTINIY definitiv.

Das Grammy-Gewinner-Comedy-Rock-Duo Tenacious D (Jack Black und Kyle Gass) präsentieren auf ihrer Facebook-Seite einen kurzen Comic-Clip, in dem sie auf ihre übliche Weise zwei Dinge für 2018 ankündigen: Neben einer US-Tour soll es tatsächlich MÖGLICHERWEISE ein neues Album geben! Der Nachfolger von RIZE OF THE FENIX (2012) könnte also nicht mehr lange auf sich warten lassen, selbst wenn es bis 2019 dauert. Wobei es lediglich auf dem Papier der Nachfolger des 2012er-Werks ist, denn Gass und Black gaben bereits preis, dass es sich um die Fortsetzung von THE PICK OF DESTINY (2006) handele, sprich: Es wird also, wie vor zwölf…