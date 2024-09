Billie Joe Armstrong: Neues Pinhead Gunpowder-Album

Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

Billie Joe Armstrong mit Green Day bei Rock am Ring 2024

auch interessant

Pinhead Gunpowder besteht, neben Billie Joe Armstrong, auch aus dem inoffiziell zweiten Green Day-Gitarristen Jason White sowie Bill Schneider am Bass und Aaron Cometbus am Schlagzeug. Die Band hatte seit der Gründung 1990 nur 15 Liveshows, was unter anderem dem großen internationalen Erfolg von Green Day geschuldet ist.

Neben zwei EPs und einer Kompilation haben Pinhead Gunpowder bislang vier Langspieler veröffentlicht. Mit UNT soll am 18. Oktober 2024 nun bald das fünfte Studiowerk erscheinen. Die gleichnamige erste Single-Auskopplung wurde bereits veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Endlich geschafft

Empfehlung der Redaktion Green Day-Sänger beschwert sich über fehlende Rock-Bands bei den MTV VMAs Auf den MTV Video Music Awards 2015 wurde Rock und Metal sehr stiefmütterlich behandelt. Das stört auch Billie Joe Armstrong. Songwriter und Drummer Aaron Cometbus kommentiert: „Eine neue Platte war nur eine Frage der Zeit. Aber angesichts der anderen Bands, Projekte und Familien der Mitglieder war diese schwer zu finden. Als wir es endlich geschafft haben, waren wir alle überrascht. Wir denken, es ist unser bisher bestes – unser eingängigstes, kollaborativstes und äußerst ergreifendes Album.“ Zwar habe man sich beinahe jedes Jahr getroffen und zusammen musiziert, jedoch seit 2010 nur noch hinter verschlossenen Türen. „Anstatt für das neue Album zu schreiben oder zu proben, um uns auf eine Tour vorzubereiten, gingen wir jedes Jahr zurück in den Keller. Wir lebten in dem Haus, das wir gebaut hatten und erinnerten uns daran, wie wir ursprünglich die Musik füreinander gemacht hatten.“

In den Sozialen Medien wird die Ankündigung, unter anderem von Billie Joe Armstrong, mit folgenden Worten begleitet: „Es war verrückt, dieses Geheimnis über ein Jahr lang geheimzuhalten, und wir sind so begeistert, euch endlich daran teilhaben zu lassen. Die Band kam im Mai 2023 zusammen und schrieb 14 neue Songs, die von Chris Dugan (unter anderem Weezer, Samiam, Green Day) aufgenommen wurden.“

So kommt mit UNT die erste neue Musik des Punk Rock-Quartetts nach 16 Jahren. Die EP WEST SIDE HIGHWAY erschien 2008. Ein Jahr später folgte lediglich die Kompilation KICK OVER THE TRACES.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.