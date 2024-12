Biohazard sind aktuell schwer im Studio beschäftigt

Biohazard haben sich im Studio eingeschlossen

Die klassische Besetzung der Metal- und Hardcore-Band Biohazard hat sich in ein Studio in New Jersey zurückgezogen, um an ihrem langersehnten neuen Album zu arbeiten. Das neue Album wird das erste in über zehn Jahren sein.

Diese guten Nachrichten teilte Gitarrist und Sänger Billy Graziadei mit einem Foto aus dem Studio mit, das er auf seinem Instagram-Kanal hochlud. „Eingesperrt im Studio mit diesen Killern“, schreibt er darunter. „Die letzten Tage waren verschwommen, endlos und ohne Tageslicht! Wir konzentrieren uns darauf, ein Hammer-Album fertigzustellen!“

Harter Stoff

Schon Ende November hatte der zweite Gitarrist Bobby Hambel im Podcast The Brooklyn Blast Furnace bestätigt, dass die Band bald ins Studio gehen würde. „Nach etwa anderthalb Jahren des gemeinsamen Spielens denke ich, dass wir bereit sind, endlich loszulegen,“ sagte Hambel. „Es wird harter Stoff, das kann ich euch sagen.“ Dennoch wollte er keine genauen Aussagen über den Stil machen: „Die Leute fragen oft, ob es wie dieses oder jenes Album wird, aber ich kann nur sagen, dass es aus demselben Ursprung kommt wie immer. Jeder ist motiviert und will es wirklich. Jetzt ist es Zeit.“

Drummer Danny Schuler erklärte ebenfalls im Oktober im Pod Scum-Podcast, wie die Songs der Band entstehen: „Bei uns läuft das Songwriting auf ganz unterschiedliche Weise ab. Manchmal bringt jemand fertige Songs mit, manchmal jammen wir gemeinsam und entwickeln Ideen. Alle vier sind kreativ und bringen etwas ein.“ Schuler betonte, dass es keinen Haupt-Songwriter in der Band gibt: „Wir alle schreiben. Und jetzt haben wir so viel neues Material, dass es wirklich aufregend ist. Es herrscht gerade eine sehr kreative Stimmung.“

Anscheinend ist dieser gemeinsame kreative Prozess nun abgeschlossen und die Band kann das Material aufnehmen. Wann es zu einer Veröffentlichung kommen soll, oder wie die Platte heißen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

